Nicolas JUGNET

Homme dynamique, mon contrat de travail a été rompu par mon employeur dans le cadre d'un licenciement économique en juillet 2018 suite à la mise en liquidation judiciaire des sociétés.

Soucieux de préserver mon avenir, je suis à la recherche d'un nouvel emploi me permettant d'acquérir de nouvelles connaissances et augmenter le champ de mes compétences.

Ma formation passée par un BTS "assistant de gestion PME-PMI" au sein du groupe Géodis, m'a permis d'acquérir des compétences dans les domaines de la comptabilité, le marketing et la communication ainsi que des facultés d'adaptations sur un nouveau poste de travail.

Par ailleurs, je suis également secrétaire de l'association sportive à laquelle je suis licencié.



Mes compétences :

Comptabilité

Paie

Microsoft Excel

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware

CSP

Bookkeeping

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Invoicing > Issuing Invoices

Cash Management

Value Added Tax

Bank Reconciliations

Reconciliations

Audit

Payroll

Financial Accounting

