Nicolas JUILLARD

L'Agence Empruntis est le spécialiste du courtage en crédits immobilier en Alsace du Nord : de Wissembourg à Brumath en passant par Haguenau, Seltz, Niederbronn...



Grâce à nos partenariats établis avec l'ensemble des banques locales et nationales et des compagnies d'assurances, nous optimisons, négocions et nous vous accompagnons dans vos démarches.



L'agence est située au centre de Haguenau, 3 place Barberousse.



Aujourd’hui, Empruntis l’Agence va plus loin et s’engage avec vous pour vous garantir le meilleur taux de votre crédit immobilier. En clair, dans les quinze jours suivant l’émission de l’offre par Empruntis l’Agence, si vous trouvez moins cher ailleurs, dans les mêmes conditions, nous leur remboursons la différence ( Remboursement de la différence des mensualités sur 25% de la durée du crédit). Cette offre est une exclusivité Empruntis l’Agence.

Les équipes d’Empruntis l’Agence restent à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires.



Mes compétences :

Courtage en crédits

Négociation