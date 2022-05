Nicolas JUMEL

Issue d'une formation scientifique et technique (Bac série D - DUT Génie Mécanique et Productique);

J'ai une expérience pluridisciplinaires dans l'industrie mécanique : gestion de production, méthodes, programmation et gestion de projets.

De plus dans le cadre de ma fonction de chef de projet j'ai dirigé des équipes de façon transversale.

Les points forts qui me caractérisent sont la rigueur, la capacité d’analyse, la réactivité et l'innovation.



Mes compétences :

Injection plastique

Gestion de la relation client

usinage

Packaging

Industrialisation

Gestion de projet