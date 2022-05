Nicolas KELLER

Après 15 années d'expériences en conception, développement et qualification de systèmes complexes dans l'automobile, l'aéronautique et actuellement dans le ferroviaire, je souhaite maintenant m'orienter vers des fonctions de Responsable de Programme/Projet, Responsable de Support Client ou de Responsable Qualité Produit.



Je souhaite mettre à profit mes solides bases techniques et mes compétences matures en management d'équipe dans un rôle de pilotage de compétences internes et d'interface client pour une société industrielle dans un contexte international.



Mes compétences :

Gestion des risques techniques

Navigabilite

Ingénierie système

Développement et qualification de systèmes pilotés

Gestion de projet technique

Relation fournisseurs

Hydraulique

Management

Gestion de la relation client

Outils de résolutions de problèmes

Support technique

Analyse fonctionnelle