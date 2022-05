Nicolas KERSIAK

Bonjour,



Actuellement en recherche d’un emploi en production de Cinéma et audiovisuelle. Je souhaite assister l’accompagnement des auteurs de fiction et collaborer à l’émergence de leurs projets, du Cinéma jusqu’au nouveaux médias.



Passionné, ouvert et spontané ; je possède les compétences d’assistanat de Production suite à la formation suivi au CEFPF.

Membre de la commission de Classification du CNC de 2010 à 2013 je suis sensible aux sens véhiculé par les images.

Par ailleurs, j’ai un parcours d’acteur depuis de nombreuses années, j’ai donc une bonne connaissance du plateau de Cinéma.



Je suis impatient de faire votre rencontre.



A bientôt





Mes compétences :

Production

Acteur

Cinéma