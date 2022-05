Café Swing

Café swing, créé en mai 2010 par des musiciens confirmés, est un quartet qui interprète des standards swing des années 30.(Benny goodman, Django reinhardt,Lester Young,Coleman Hawkins,etc…..)Jacques Sallent à la trompette et Nicolas Kientz au saxophone ténor,grâce à la grande complicité qu'ils se sont découverts dès le premier jour, font vivre leur répertoire dans un dialogue sans cesse renouvelé accompagnés par le son puissant de la contrebasse de Laurent Clain et la guitare d'Alain Hakoun reconnu comme l'un des meilleurs accompagnateurs dans le style manouche.



Cafeswing s'adapte à toutes les situations et évènements.Concert,animation,mariage en intérieur et extérieur

Cafeswing fait danser les swingers

Caféswing se présente en quartet:sax,trompette,guitare,contrebasse

en trio: sax,trompette,guitare

en duo: sax,guitare

Quartet(enregistré en direct à l'Apollo de Montpellier)

sax,trompette,guitare,contrebasse



tickle toe café swing quartet:apollo jazz café http://www.youtube.com/watch?v=JgHoVXC2bIA

cherokee :Café swing quartet:apollo jazz café: http://www.youtube.com/watch?v=rLQXfHFWqI0



Trio (Enregistré pour radio pays d'hérault)

sax,trompette,guitare



tenderly Café swing trio:15/12/2012 -http://www.youtube.com/watch?v=JA1UOnOcLFA

indiana Café swing trio:15:12:2012 - http://www.youtube.com/watch?v=cr8cMm15WFM





http://www.myspace.com/cafeswing2 (Cliquez sur ce lien pour écouter café swing)



Référence



Festival de Vias

Millau en Jazz

festival de blauzac

Fête de la musique(Port la nouvelle)

Féria d'Ales

Théatre de la mer(valras)

Les estivals de Pezenas

Fête de la musique(Port la nouvelle)

Les nocturnes de Lodève

Les mercredi du Jazz(Agde)

les jeudi musicaux de st genies de fontedit

Les concerts d'Estagel

Le tournebelle(Narbonne)

Le Louisiana Jazz de club(Marseille)

Le pêle mêle(Marseille)

Le melrose café(Agde)

La famourette(Gignac)

Théatre de pierre(fousilhon)

Apollo(Jazz club de Montpellier)

ECT........................................