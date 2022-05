Nicolas KLECZEK

Compétences acquises :



Delivery :

• Mise en place et suivi des différents modèles : Centre de Services, Centre de Ressources, Centre de Compétences, ATG, TMA, TRA, Projets

• Expériences sur différentes localisations : in-situ, in-shore, nearshore et offshore

• Maitrise des différentes méthodes projets : du cycle en V à l’Agile

• Coordination de prestations de 100 j/h à 25.000 j/h annuels



Gouvernance et pilotage :

• Préparation et participation aux Comités Stratégique, de Pilotage, Qualité et Bilan

• Suivi budgétaire, financier et contractuel

• Gestion de la relation client

• Gestion des risques et plans d’amélioration, actions d’amélioration de la marge

• Industrialisation des processus, conception d’outils de suivi et de reporting

• Direction de projets complexes ou stratégiques



Avant-vente :

• Réponses aux appels d’offres, conception d’offres

• Validation de dossiers de réponses



Qualité :

• Mise en place et contrôle du système qualité ISO 9001 et CMMi (PAQ, SLA, EQ, ER)

• Audits externes (renouvellement AFAQ) et internes, revues internes (système et prestation), revue de direction annuelle au format ISO 9001



Suivi RH :

• Management et suivi des Directeurs de projets et des Chefs de projets, Talent review

• Entretiens annuels, points de suivi de mission, identification et suivi des formations, recrutement



Outils :

• Pack Office, MsProject, PMW, GanttProject, OpenWorkBench, SharePoint







Mes compétences :

Direction technique

Management opérationnel

Direction de projet

Gestion de projet

Delivery Management