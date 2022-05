Nicolas KOLOPP

Je suis actuellement étudiant en quatrième année à l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon en Génie Mécanique Développement. Je recherche un stage de fin d’étude, d’une durée de six mois à partir de juin 2016.



Curieux et professionnel, je m’implique dans de nombreuses activités très variées. Elles m’ont permis de développer des compétences comme la gestion d’équipe et de projet et des qualités comme l’adaptabilité et l’aisance relationnelle. Le challenge technique et humain me motive et me pousse à me dépasser.



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationelle

Polyvalence

Gestion de projet

Professionnalisme

Curiosité