Jean Michel CHEVANCE

Reconnu pour mon management, ma rigueur et mon sens des relations humaines, j'ai toujours relevé les défis et challenges qui m'étaient confiés. Je considère que l'humilité, la remise en question et l'écoute des autres sont des clefs de la réussite dans une entreprise dans laquelle il y a une vraie culture et un esprit d'appartenance.



C'est dans le travail en équipe que je trouve mon équilibre dans des contextes à forte culture du résultat. J'ai pu depuis 17 ans développé mes aptitudes commerciales, managériales et la gestion financière des périmètres sous ma responsabilité.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Défiscalisation

Finance

Immobilier

Impôts

Refinancement

Retraite

Service à la personne

Directeur d'un centre de profit