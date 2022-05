Nicolas KOUZMINE

Avec des expériences variées et complémentaires allant de la responsabilité régionale tant en Après vente (technique, formation, garantie, expertise) qu'en Pièces de rechange et Accessoires, en passant par la gestion d'un magasin de pièce de rechange dans un DOM pour terminer par la création d'un service Accessoires au sein d'une marque automobile Coréenne, je suis prêt à mettre cette expérience au service d'une société du domaine automobile, moto ou pourquoi pas nautisme pour créer, développer ou encadrer une activité dans le domaine de l'après vente, avec une prédilection pour les Pièces de Rechange ou les Accessoires ou m'occuper de l'Après vente sur une région ou à l'étranger.



With various and complementary experiences from After sales area manager to Spare parts warehouse manager in French west indies, and finishing by launch an Accessories department for a Korean car brand, I am ready to give my full experience to a company in the automotive field, or motorcycle or why not recreational products to launch, develop or manage an after sales and services activity, with a predilection for spare parts and accessories or manage an area in after sales, even abroad.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Référencement

Automobile

Pièces de rechange

Négociations fournisseurs

Après-vente automobile