Sophie KOUZMINE

Maître praticien en PNL et en hypnose éricksonnienne , conseillère agréée en Fleurs de Bach, j'accompagne les personnes dans leur désir de changement, leur besoin de laisser derrière leurs difficultés émotionnelles et de vie et se projeter dans un avenir plus positif.

Mes accompagnements sont réalisés sur mesure soit en coaching selon un objectif précis et un nombre de séances pré-établies, soit en thérapies cognitives et comportementales pour un développement personnel global.

Mes domaines de compétences sont les difficultés émotionnelles, les traumatisme, les phobies, les addictions, les changements de vie, la construction d'objectifs et de projets de vie.

Lors d'une première séance, nous explorons ensemble le problème et l'état désiré. Suite à un bilan je propose un accompagnement avec les outils les plus adaptés : Hypnose, PNL, métaphore thérapeutiques, Fleurs de Bach. L'accompagnement se déroule ensuite dans le respect du rythme de la personne et de sa vision du monde.



Je suis en cours d'homologation NLPNL pour ma certification d'enseignant en PNL. Je forme et j'enseigne la PNL dans des écoles de coaching et de PNL. Je propose également des formations en communication et en développement personnel auprès d'entreprises et de groupes de particuliers.



Mes compétences :

Coach certifié

Maître Praticien en hypnose Ericksonnienne

Conseillère agréée en Fleurs de Bach

Spécialisée en métaphores thérapeutiques

Maître Praticien en PNL