Nicolas KOVACS

Auditeur sécurité :

- Web, applications métiers, infrastructure, configuration, durcissement système, etc. ;

- Applications mobiles iOS et Android : web, reverse engineering ;

- Wifi ;

- VoIP/ToIP : Avaya, Cisco ;

- Réponse sur incident ;

- Formation aux tests d'intrusion (cours ponctuels dans une école d'ingénieurs) ;

- Rédaction de propositions commerciales.



Spécialités - Tests d'intrusion (boîte noire / boîte blanche) :

- Interne ;

- Externe.



R&D :

- Reverse Engineering ;

- Étude d'un malware Blackberry (commandes distantes : capture SMS, contacts, activation microphone, etc.) ;

- Malware Android ;

- Analyse inforensique ;

- Participation à plusieurs challenges de sécurité (CTF).



Certifications en sécurité :

SANS FOR508 : Analyse inforensique avancée et réponse aux incidents

- Réponse aux incidents et analyse de la mémoire : volatility, Redline (Mandiant)

- Analyse de l'historique (timeline et supertimeline)

- Analyse inforensique des systèmes de fichiers

- Analyse d'intrusion : cas réel de compromission d’un SI



SANS FOR408 : Investigations Inforensiques Windows

- Fondamentaux et méthodologies d’acquisitions d'évidences

- Recherches et récupérations de données : utilisation d’outils tels FTK, EnCase, Volatility

- Artéfacts Windows et analyses de fichiers de logs

- Navigateurs Web et clients messageries: Firefox, Internet explorer, Chrome, Thunderbird, Outlook



Certified Ethical Hacker v6 (CEH) ;



Objectif formation 2015 :

- Offensive Security Certified Expert (OSCE).



Langages :

- C ;

- Perl, Python, PHP, SQL ;



Blog personnel :

- http://www.lestutosdenico.com .



Lectures actuelles :

- Practical Malware Analysis - Michael Sikorski and Andrew Honig ;

- Reversing: Secrets of Reverse Engineering - Eldad Eilam.



Mes compétences :

Pentest

Audit sécurité

Burp Suite

Nessus

Reverse engineering

Forensics

Metasploit

VOIP /TOIP

Ollydbg

Pentesting web applications

IDA

Durcissement système

Audit de configuration

Programmation Perl

Analyse de risque

Programmation Python

Audit Wifi

Analyse de malwares

Exploitation Windows