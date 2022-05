Nicolas KRIEGK

J'étais jusqu'à présent automaticien et suis fort de dix ans d’expérience en bureau d’études et mise en service, essentiellement par l'intermédiaire de sociétés de services.

J'ai aujourd'hui décidé de me « réorienter » dans la programmation informatique plus générale, ne plus me cantonner à l'informatique industrielle.

Mon objectif sur le long terme: garder un poste plutôt technique tel qu'architecte logiciel.

Dans cette démarche, j'ai suivi la formation « Concepteur Développeur Informatique » (titre professionnel de niveau II - bac+4) au sein de l'IMIE (Rezé, 44).



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

XML

UML/OMT

SQL

Microsoft Word

Linux

Java 2 Enterprise Edition

HTML

CSS 3

PL/pgSQL

PostgreSQL

Java

Inkscape

PgAdmin3

Test fonctionnel

Scrum

Test unitaire