Etudiant dynamique et adaptable en Master "Banking and Corporate FInance".

Je suis à la recherche d’une opportunité de stage de fin d'étude en capital investissement, financement pour une durée de 6 mois, à partir de septembre 2018.

Cette collaboration, me donnera la possibilité de mettre à profit mes connaissances, mon esprit d'équipe et ma curiosité débordante.