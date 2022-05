Paul-Georges CRISMER

Développeur d'habiletés ... parce que la qualité apporte de la valeur



Conseil, Accompagnement et Formation



- Software -

Gestion de projet, agilité, maîtrise de la dette technique (architecture, réutilisation, capitalisation du logiciel).



- Relations interpersonnelles -

Favoriser la coopération, réduire le stress, fonder l'action sur la motivation; avec la Communication Consciente - processus CNV de Marshall Rosenberg.

Rapprocher les points de vue en cas de situations tendues et de désaccords : médiation.



- Coopération et intelligence collective, auto-organisation -

Dynamique de participation, prise de décision, amélioration permanente, avec la sociocratie. *Etre* agile pour savoir et faire agile...



Web: http://www.conforit.be



Mes compétences :

Médiation

Formation

Accompagnement

Coaching

Communication

Conseil

Architecture logicielle