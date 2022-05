Nicolas KRZYZELEWSKI

Je suis actuellement Responsable de production usinage avec integration des departements qualité usinage et métrologie.



Les missions principales sont:

- Gestion de la charge et des ressources de production (170 collaborateurs)

- Amelioration de la productivité et reduction des CNQ

- Développement des outils qualité

- Qualifications des modifications, nouveaux produits et transferts de production

- Gestion des moyens de mesures

- Suivi des budgets



Mes compétences :

Chargé de projet

Chef de projet

Génie industriel

Gestion de projet

Métrologie

Production