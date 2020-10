Alban ROYER

Encadrer et animer une équipe opérationnelle technique. Gérer les relations avec les partenaires. Garantir la fiabilité, la performance et l'évolution du procédé de production. Garantir l'intégration et l'encadrement des projets techniques.



Mes compétences :

Science de l'ingénieur - Mangement / Electricité / Mécanique / Automatisme



Secteurs industriels :

Nucléaire / Agroalimentaire / Pharmaceutique



Les savoirs :

Science de l'ingénieur industriel généraliste ( Electricité, mécanique, automatisme, pneumatique, hydraulique, lecture de plans, gestion projet )

Connaissances :

/ Agroalimentaire : Des règles d'hygiène IFS

/ Nucléaire : Des règles RCC-M, sureté, normes

/ Pharmaceutique : Des BPF



Les savoir-faire :

Utilisation de SAP,

Utilisation MS-Office,

Méthode de diagnostique maintenance ( ADMEC, WEIBULL, ISHIKAWA, PARETO ),

Méthode de dépannage et diagnostics techniques,

Négociation avec les fournisseurs,

Animation d'une équipe,

Expression en public.



Les savoir-être :

A l'écoute, pragmatique, appliqué, adaptable, intègre.