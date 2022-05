Pierre-Guillaume VACHERET

Passionné d'électronique, d'informatique et d'énergie, j'ai trouvé ma voie en tant qu'informaticien pour la société TEA Espace Telecom.



J'ai la charge d'administrer et de superviser des serveurs TSE ainsi qu'une flotte de PC client. Je pilote le support informatique interne et administre les plateformes serveurs Windows et Linux. J'ai également la mission d'optimiser la qualité du réseau de nos 17 Agences franchisés ORANGE et de nos 4 agences franchisés Point Service Mobile réparties dans le quart Nord-Est.



Mon rôle est aussi d'assister nos vendeurs et responsables de boutiques dans leurs missions de ventes et de conseilles auprès de leurs clientèles abonnées orange Grand Public et orange Pro en apportant une solution IT fiable.



J'ai également la charge de créer des tableaux d'analyse de compte, de rapports de ventes et de suivi des commissions au jour le jour grâce aux logicielles tel que Business Object, SAGE Ligne 100 et du logiciel métier WINGSM spécifique à notre métier de la téléphonie.



