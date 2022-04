Jonathan DUTREIGE

Passionné depuis longtemps de nouvelles technologies, j'ai choisi de travailler dans ce domaine.

Ingénieur Systèmes et Réseaux, je suis diplômé d'un Master de l'université Lyon 1. Mon entrée dans le monde du travail s'est effectuée grâce à deux stages de 6 mois chez Orange Business Services où j'ai pu approfondir des connaissances techniques, mais aussi et surtout, du travail en équipe et du contact client.



Depuis mon entrée dans le monde du travail en 2007 je travail en temps qu'ingénieur systèmes et réseaux pour des grands comptes au sein de prestations d'infogérances. Mon rôle est donc d'exploiter et de faire évoluer une infrastructure serveur et réseau.

Je gère de plus de nombreux projets d'évolution de cette infrastructure, principalement dans le domaine réseau et sécurité.Outre la partie techique, je m'occupe de la gestion du planning et la gestion financière des projets.

Je suis également référent technique réseau et sécurité. Dans ce cadre je suis chargé de la veille technologique et de la mise en place de plan de progrès dans ces domaines.



Mes objectifs sont de poursuivre un métier technique et de laisser de plus de place au rôle de référent et à la gestion de projet au sens large.



Je fais preuve d'un bon sens de la relation client, d'autonomie, de rigueur et d'un bon esprti d'équipe.



