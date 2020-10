Sébastien JULLIAND

Je suis actuellement référent fonctionnel R&D pour l'éditeur de logiciel Arcad Software.



J'ai commencé mon activité professionnelle en Novembre 2007, en tant qu'ingénieur débutant, puis j'ai évolué vers le poste d'ingénieur d'études en Juillet 2009.



Je suis un ancien étudiant en Technologie et Management à l'Institut de management de l'Université de Savoie.



Mon savoir-faire:



o Architecture et développement orienté objet

o Autres langages: C/C++, IBM i RPG

o Gestion de base de données : DB2 for i, MySQL

o Technologies Web : HTML, PHP, JavaScript, Apache/Tomcat

o Maîtrise des systèmes Windows, Linux et IBM i

o Anglais courant (TOEIC: 955/990)



Passionné par les nouvelles technologie, je porte également un vif interêt à l'automobile de collection et au bricolage.



Je pratique régulièrement le snowboard (quand les conditions le permettent ;) ainsi que le badminton en compétition.

Je pratique aussi la randonnée et le roller ainsi que le golf, occasionnellement.



