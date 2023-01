Florent SAUSSET

Directeur de projet et manager au sein de Worldline



Je suis à l'écoute du marché pour des postes en gestion de projet et management d'équipe en Rhône-Alpes



DIRECTION DE PROJET :

- Conduite et participation à des avant-ventes

- Pilotage de la relation projet et commerciale avec les clients

- Direction de projets, couvrant des enjeux financiers et marketing, dans les secteurs publics et dans le secteur des grandes enseignes

- Contrôle du bon déroulement des projets selon le planning et les ressources

- Gestion budgétaire des projets dont j'ai la charge que ce soit en phase de Build ou d'exploitation (Capacity planning, suivi consommation des charges, suivi de la facturation, réalisation des budgets, forecast et construction des budgets prévisionnels pour mon équipe)

- Animation de réunions client et organisation de la gestion des documents projets (Program Manager Opérationnel)



MANAGEMENT :

- Entretiens de recrutement

- Définition d'objectifs,

- Suivi de l'évolution et de la carrière des collaborateurs,

- Mise en place de plans de formations,

- Entretiens individuels bi-annuels

- Organisation de 1-1 hebdomadaires

- Réalisation des entretiens professionnels





LANGUES :

Anglais : Lu, écrit, parlé ; 825 au TOEIC (2007)



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Avant vente

Gestion de la relation client

Conduite de projet

Web

Project Management Office

Gestion des ressources humaines