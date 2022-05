Nicolas KUDLIKOWSKI

Ingénieur généraliste, féru de projets transversaux et pluridisciplinaires, je veux contribuer à la création et au développement d'activités durables pour un développement humain plus écologique et plus équitable. Intérêt collectif, amélioration continue, et un goût prononcé pour l'international sont mes valeurs.



Depuis bientôt 10 ans, les opportunités m'ont conduit d'abord dans le domaine des déchets (management de projets, opérations, formation, études), puis désormais dans le monde de l'éclairage solaire autonome.



J'espère avoir le plaisir d'en discuter avec vous prochainement, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Office 2010

SIG

Déchets

Écologie

ADR

Développement durable

Environnement

Responsabilité élargie des producteurs

Géographie

Wordpress