Jeune diplômé de l’École des Mines d'Albi Carmaux depuis juin 2010. J'ai suivi l'option génie énergétique au cours de ma dernière année.



Mon caractère, mes qualités relationnelles, mon implication, mon bagage technique, mon organisation et ma capacité à assumer une grande charge de travail sont mes principaux atouts.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis de m'immerger dans la culture de jeunes PME. J'ai ainsi pu m'approprier les différentes facettes du métier d'ingénieur et des projets du secteur photovoltaïque en toiture et plus généralement, des énergies renouvelables.

Ainsi, j'ai pu acquérir des connaissances techniques et sur le marché, dans ces secteurs, mais aussi comprendre le fonctionnement d'une entreprise au travers de mes relations avec différents comptes clients (exploitants agricoles, industriels, Grands Comptes et PME).



Après deux premières années d'expériences dans le domaine du photovoltaïque en tant qu'ingénieur sur différents postes, je suis actuellement chef de projets photovoltaïques.



Issu d'une formation d'ingénieur à forte plus-value technique, je m'épanouis à travers un poste qui intègre cet aspect. Grâce à mes précédentes expériences, j'ai pu développer des compétences commerciales et techniques, de gestion de projet ainsi que de management sur un panel diversifié de clients et projets.



Mon objectif est donc de trouver un poste intégrant ces composantes dans le domaine de l'énergie.



Actuellement en poste, je suis à l'écoute de toutes opportunités, en adéquation avec mes aspirations professionnelles et mon parcours, qui pourront m’être présentées.



Pour me contacter : 06-60-71-49-00 / mickael.peirone@gmail.com



Mes compétences :

Photovoltaïque

Ingénierie

Biomasse

Énergies nouvelles

Énergie solaire

Énergies renouvelables