Je suis actuellement fondateur et gérant de la société Kap Pharma.



J'interviens en tant qu'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage auprès des clients de l'industrie pharma et cosmétique.



Après de nombreuses années de collaboration intensives et enrichissantes avec le leader mondial en ingénierie dédiée aux industries pharmaceutiques et biotechnologie, j'ai décidé de proposer mes compétences aux donneurs d'ordre afin de les assister dans la réalisation de leurs projets.



Mon projet actuel consiste à seconder la direction générale d'un grand groupe cosmétique Français en tant que chef de projet pour la construction d'un nouveau bâtiment tertiaire destiné à accueillir leurs laboratoires de recherche et développement.



J'interviens par ailleurs dans le cadre de missions de conseil et d'audit, de formation mais également des missions d'étude et de qualification en partenariat avec un groupement de sociétés spécialisées dans les domaines biopharmaceutiques et cosmétiques.





Vous pouvez me contacter par email: nicolas.kukukova@kap-pharma.com ou bien au 06 25 23 59 74.



Nicolas kukukova



Mes compétences :

Management

biotechnologie

AMO

cosmétique

chef de projet

Ingénierie

consultant

process

HVAC

Qualité

ingénieur

freelance

Gestion de projet