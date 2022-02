Nicolas KWONG-CHEONG

Chef de projet SI chez Bouygues Telecom j’ai spécifié et mis en place le référentiel du réseau de transport optique. J’ai défini les modèles de données métiers et SI permettant de gérer l’infrastructure optique du backbone et du réseau d’accès (FTTH) ainsi que les protocoles de transport SDH, WDM, GPON, Ethernet,... Au contact des clients internes de l’ingénierie, du déploiement et de l’exploitation je suis confronté au quotidien à leurs problématiques. A cela s’ajoutent 6 années chez un constructeur telecom qui me permettent de capitaliser plus de 13 années d'expérience dans le domaine de la transmission.



Mes compétences :

Telecom

Systèmes d'information

FTTH

SIG

Conduite de projet

Fibres optiques

PDH

SDH

Transmission

WDM

Optique

Chef de projet

Ethernet

SI

GPON