Je m'appelle Nicolas LACHAMBRE, d'un point de vue professionnel, j'ai réalisé différents stages dans le secteur de la communication. J'ai ainsi réalisé:



-1 mois au sein de "Agence La Résidence", une agence immobilière (Vauhallan 91).

-2 mois au sein de "Avenue de la Com", une agence de communication en région parisienne (Massy 91).

-3 mois au sein de "RCF ALpha", une radio associative locale en Bretagne (Rennes 35).

-6 mois au sein de "40 degrés sur la Banquise", une agence de communication en région parisienne (Montrouge 92)

-6 mois au sein de "Thomas Marko et Associés", une agence de communication / événementielle parisienne (75009)



Suite à cela, j'ai eu l'occasion de réaliser deux CDD :

- 4 mois au sein de "Thomas Marko er Associés" , une agence de communication / événementielle parisienne (75009)

- 6 mois au sein de "Heaven", une agence digitale parisienne (75002) pour le compte de Peugeot International



Aujourd'hui, je suis Social Media manager d'AXA Votre Service et Switch by AXA.



Parallèlement, je suis rédacteur en chef du blog:Array où je réalise une veille quotidienne sur les nouvelles tendances marketing, mais aussi en publicité et en communication plus globalement.



Enfin, lors de mes vacances scolaires, je suis animateur dans un centre aéré pour les enfants de 3-12 ans depuis 7 années pour la mairie de Jouy-en-Josas (78).



MAJ : 10/06/15



Mes compétences :

Community management

Marketing

Web marketing

Graphisme

Communication

Relation client

Relations Presse