Nicolas LACUT

De formation d'architecte aux Beaux-Arts de Paris, je suis actuellement employé, depuis Juin 2008, à E.U.R.L. Événement'Ciel à Blagnac, en tant que Graphiste / Webdesigner. Je m'occupe des bandeaux pub, des différentes animations du site, ainsi que des publicités presse et packagings, pour cette entreprise qui commercialise tout ce qui s'approche de près ou de loin à l'aéronautique.



Mais aujourd'hui j'aimerais m'orienter vers de nouveaux centres d'intérêt, sur Toulouse, qui pourraient m'apporter de nouveaux challenges personnels...







Site : http://www.helen-project.fr/

e-mail : Helenproject01@aol.com





POSTE ACTUEL (depuis Juin 2008) :

- Création des visuels pour le site

- Charte graphique / Maquette / Back Office

- Création des différents bandeaux pub

- Publicité pour la presse

- Packagings / Flyers / Affiches (pour différents salons et manifestations de l'entreprise)

- Création de logos (pour broderie sur textile, casques, et les différents supports et sites annexes)

http://www.boutique.aero/





DOMAINE DE COMPÉTENCES :

- WEB (DreamWeaver, Flash…)

. Création et élaboration de Sites Web conformes aux recommandations du W3C

. Travail avec Feuilles de Style (CSS)

. Connaissances dans le JavaScript

. Connaissances dans le Php - MySQL (Base de Données)

. Création d'Animations Flash (ActionScript)



- PRINT (PhotoShop, Illustrator, InDesign)

. Packagings / Affiches / Flyers

. Elaboration de Charte Graphique

. Réalisation et Création d'Images. Retouches et Montages d'Images. (print/web)

. Publication / Mise en Page / Maquette de Plaquettes







RÉALISATIONS :

- Citron Meringué

. Création et élaboration du futur site

. Création Flash

http://www.citronmeringue.fr/



- APcom

. Création du logo

. Création et élaboration de la charte graphique du site

. Packagings / Flyers / Affiches

. Animation Flash en ActionScript

http://www.apcom.aero



- Tudor House projects

. Refonte du logo pour le site et la carte de visite

http://www.tudorprojects.co.uk/



- Paris-Madrid 2011

. Création du logo pour le flyer et les différents supports textile

http://parismadrid2011.free.fr/PM2011/



- Mets Passion

. Création et élaboration de la charte graphique du Site

. Structure du site (HTML, XHTML, Flash...)

. Animation Flash en ActionScript

http://www.metspassion.fr/



- Association Sportive de Hockey Subaquatique

. Création et élaboration de la charte graphique du Site

. Structure du site (HTML, XHTML, Flash...)

. Animation Flash en ActionScript avec Base de Données MySql

http://hsubneuilly93.free.fr/index.html



- Guide du Tourisme Vert

. Création et élaboration de la charte graphique du Site

. Structure du site (HTML, XHTML, Flash...)

. Animation Flash ( MySql + JavaScript)

http://gtv.lecvenligne.com/



- Art 2 Rue

. Partenariat avec le Groupe Urbain "Art 2 Rue"

. Création de logos + Graffs

http://www.art2rue.com/graff/



- Site de fin de Formation

. Création et élaboration de la charte graphique du Site

. Animation Flash / Travail vectioriel

. Utilisation de base de données / Php / JavaScript

http://www.helen-project.fr



Mes compétences :

Macromedia Flash

ActionScript

XHTML

MySQL

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Back Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Web design

Travail en équipe