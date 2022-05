Nicolas LAFFORGUE

Ecrivain, auteur, biographe, story telling, mise en mots d’histoires personnelles, professionnelles, associatives. Auteur des textes du projet « bruit qui court », rock scandé, 4 albums et 5 maxis en 2016. Auteur de plusieurs biographies et de l’essai à quatre mains « Autobiographie incomplète et romancée d’un chanteur méconnu (mais néanmoins talentueux) » en collaboration avec Marion Méard. Je suis également l’auteur de la pièce en cinq tableaux « Félix » mais aussi de chroniques politiques et culturelles pour le « Nouveau Journal Toulousain ».



« Des textes écorchés, rebelles, libertaires » Rock N’Folk / Novembre 2014

« Le refus de suivre une mode et la volonté d’apposer une signature à l’allure de Ferrari noire métallisée » Longueurs d’Ondes / été 2013

"Un anarchisme vindicatif qui rappelle Léo Ferré." Longueur d'Ondes n°56 / Automne 2010.

"Empreinte d'un réalisme enragé, la parole, elle, se veut ravageuse." Intramuros / Mars 2009.