Nicolas LAFONT

Je suis actuellement responsable d'un pôle vie à domicile, secteur médico-sociale, au sein du Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques. Service d’aide et d’accompagnement à domicile, Accueil de Jour et création d’une Unité de Logement et de services pour un effectif de 200 salariés.



J’exerce depuis la fin de mes études en qualité de cadre dans le champ médico-social.



Durant mes 8 premières années professionnelles, j'ai pu acquérir les différentes composantes de la gestion de structures encadrées par la du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'opportunités professionnelles dans ce domaine, poste de direction.



Mes compétences :

Economie

Recrutement

Santé

Gestion

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Economie sociale et solidaire

Stratégie