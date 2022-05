Nicolas LAFORÊT

Au sein d'une équipe motivée et soudée, réaliser des études et des projets d'envergures.



- Conduite d'études et de projets : étude d'opportunités, POC, SWOT, ROI, rédaction de cahier des charges, rédaction de spécifications technico-fonctionnelles, chiffrages, etc.

- Suivi de projet : accompagnement du client, animation des équipes, gestion des priorités, pilotage coût / délais / qualité, planning projet et ressources interne et/ou externes, tests et recette, passage en support, etc.

- Design : définition du besoin client, brief, wireframe, enchaînement d'écrans, suivis, etc.

- Veille : technologique, fonctionnelle, ergonomique, design et accessibilité

- Formations : conduite de formations client et/ou équipes



Mes compétences :

Ergonomie

JavaScript

Nouvelles technologies

Gestion de contenu

EZ Publish

PHP

Content Management System

HTML

Web

Gestion de projet

JQuery

Internet

Web 2.0

Référencement naturel