Nicolas LALU

Diplômé d'un Master en Management de la Communication, je suis au bénéfice de 5 ans d'expérience.



Principales compétences :

- Webmarketing : gestion de projets, SEO, SEM, vidéos Web, Analytics, emailing, gestion de contenu, ergonomie, médias sociaux.

- Communication : stratégie BtoB et BtoC, conseil, rédactionnel, événementiel, relations presse, publicité, anglais courant.

- Management d’équipe : coordination, gestion des retro-plannings, recrutement.



Si vous souhaitez plus d'informations ou me proposer des projets, n'hésitez pas à me contacter !



Bien cordialement.







