Nicolas LAMAISON

Je travaille actuellement en tant qu' Ingenieur R&D dans les laboratoires de recherche d'Alcatel Lucent (Bell Labs) dans le New Jersey aux Etats-Unis.



Mes expertises scientifiques:

- Modélisation dynamique: mécanique des fluides avec changement de phase, transfert thermiques en micro canaux, système thermodynamique.

- Numérique : discrétisation et résolution de PDEs, GUI création.

- Optimisation : Intégration thermo-économique et optimisation (NLP, LP, MINLP).

- Expérimental : Mise en place de banc d’étude impliquant des fluides frigorigènes, utilisation de système d’acquisition NI/Labview.



Mes expertises techniques:

- Expérimental : Montage et opération de système thermodynamique utilisant des fluides frigorigènes (pompe, compresseur ou gravite), instrumentations (thermocouples, RTDs, capteur de pression absolue et différentielle), utilisation de système d’acquisition NI/Labview.

- Modélisation: Résolution de PDEs (solveur semi-implicite LSODE), utilisation de solveur d’équations pour optimisation (AMPL, EES), utilisation CFD solver (OpenFOAM, FLUENT), Création de GUI (VBA, Matlab).

- Informatique : Création et maintenance de site internet (html, php, mySQL), graphiques scientifiques et illustrations (Matlab, Scilab, Illustrator), rapports et présentation formels/officiels (LateX).



Le domaine d’application de mes recherches:

- Refroidissement électronique.

- Optimisation énergétique (centre informatique, pompe a chaleur, réseau de chauffage urbain,…).

- Energies renouvelables.

- SMART grid.



Enjeux scientifiques, économiques et sociétaux de mes recherches:

- Diminuer la consommation énergétique des centres informatiques

- Améliorer le transfert thermique pour le refroidissement de composants électroniques.

- Réutiliser l’énorme quantité de chaleur résiduelle des centres informatiques.

- Intégrer les sources d’énergies renouvelables dans un contexte thermo-économique.



Mes savoir-faire organisationnels:

- Impliqué dans la gestion d’un projet de recherche de 280000 CHF (thèse) : élaboration des objectifs et d’un plan d’action détaillé.

- Encadrement d’une équipe de 8 étudiants pour mener à bien un projet de dimensionnement d’échangeur compact destiné au refroidissement électronique.

- Webmaster et coorganisateur d’une conférence internationale impliquant environ 200 participants.



Mes objectifs professionnels:

Chargé de R&D en:

- thermique du bâtiment

- intégration énergétique

- refroidissement électronique

- énergies renouvelables



Je parle couramment français et anglais (TOEIC: 970, TOEFL:106) et j'ai des bases d'allemend (niveau B2)



Concernant mes connaissances informatiques, j'ai eu utilisé ou utilise encore les logiciels ou langages de programmation suivant:

Matlab, Labview, Equation Engineering Solver (EES), Visual Basic VBA, Gambit, Fluent, StarCCM, Stardesign, Solidworks, Fortran and Maple.



Mes compétences :

Centrale thermique

Chauffage

Cooling

Energie

Energy

Engineering

Heat and Mass Transfer

Labview

Matlab

Microsoft Visual Basic

Power plant

Récupération d'énergie

Renewable energy

Transfert de chaleur

VBA

Energies renouvelables