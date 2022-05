Nicolas LANGLASSE

13 années d’expérience de Management et de Direction Commerciale dans les opérations d’incentive, de motivation et de fidélisation par le cadeau.

Motivé, énergique et pugnace, goût du challenge, doté d'une aisance relationnelle et d'un grand sens des rapports humains

Compétences :

• Répondre aux appels d’offre

• Elaboration des programmes d’après les demandes des clients

• Propositions et conseils auprès des clients

• Gestion, développement et fidélisation du patrimoine clients

• Contacts directs avec les fournisseurs, négociation des tarifs

• Encadrement d’une équipe de 4 commerciaux

• Mise en place de stratégies commerciales en animant l’équipe pour que chacun dépasse ses objectifs

• Atteinte des objectifs demandés par la direction : suivi facturation, évolution CA, marge, …

• Pilotage et coordination des équipes internes, créatives et techniques, suivi des opérations



Mes compétences :

BtoB

Motivation

Vente