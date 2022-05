Nicolas LANGRÉE

Gestion de projets informatiques & Internet - + de 10 ans d'expérience





Mes compétences :



Marketing / Communication Internet

- Mesure - analyse / calcul du Retour sur Investissement des actions mises en place sur le site web

- Très bonne connaissance du référencement dans les moteurs Internet (améliorations éditoriales et techniques...)

- Mise en place d'actions promotionnelles / évènementielles, adaptations pour Internet de campagnes marketing existantes

- Suivi des campagnes de publicité online et mise en place de différentes méthodes d'accroissement de trafic qualifié (jeu concours...)

- Bonne connaissance de l'analyse de trafic d'un site web et des solutions existantes du marché, réalisation de Tableaux de bord pour diffusion à la Direction

- Connaissance générale de l'ergonomie web / accessibilité



Gestion de Projet - M.O.A

- Définition, formalisation et priorisation des besoins business/métier/processus

- Pilotage financier des dépenses engagées en matière de SI

- Pilotage opérationnel des projets SI : qualité, coûts, délais, conduite du changement, en respectant le système de qualité SI du Groupe FT

- Pilotage de projets « Corporate » (refonte totale du site webArray, mise en place de catalogue électronique?), d'une durée moyenne de 6 mois à 1 an, avec coordination des équipes techniques / graphiques et les directions concernées (Marketing & Commerciale et/ou Communication)

- Recherche, préconisation et gestion de prestataires externes (devis, suivi des prestations...), veille technique et concurrentielle



Informatique

- Maîtrise des langages HTML et Javascript - Utilisation et paramétrage de C.M.S (DotNetNuke, DRUPAL). Bonne connaissance générale des CMS OpenSource.

- Business Objects XI

- WYSIWYG à partir de la suite logiciel Dreamweaver & Fireworks

- Retouche photo et dessin avec Photoshop, Illustrator, CorelDraw

- Maîtrise de la suite bureautique Office

- Connaissance des concepts de base de données (Client/Server, SGBDR)

- Notions de langage T-SQL et de l'administration SQL Server 2000.





Formations suivies durant mon parcours professionnel :

- Product Owner & Projet AGILE - Formation Interne ORANGE

- Concepts Clients/Server SQL - Learning-Tree

- Gestion de projet - CEGOS

- Webmarketing - CEGOS

- Conduite de réunion - Formation interne SAGE

- Séminaire sur le e-Merchandising - BENCHMARK GROUP

- Conduite du changement - LOGICA

- Business Plan - LOGICA

- Cahier des Charges de Service - LOGICA

- Spécificités du management de projets transverse - LOGICA

- Risques et sécurité du SI - Formation interne ORANGE

- Protection des données personnelles - Formation interne ORANGE

- Revenue Assurance, Fraude et Contrôle Internet - Formation interne ORANGE



Mes compétences :

Télécommunications

Gestion de projet

Webmarketing

Maîtrise d'ouvrage

Agile

Informatique

Drupal

B2B

Management

Photographie