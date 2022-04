Erwan MIRAN

Après avoir débuté en tant qu'ingénieur développement dans une web agency vannetaise, j'ai souhaité évoluer vers l'administration système, et ce dans une structure de plus vaste envergure, afin d'élargir mes horizons et mon champ de compétence.

L'évolution que j'ai suivie a été de devenir pilote de production de la plateforme sur laquelle j'ai œuvré auparavant en tant qu'administrateur système.

Parallèlelement à cela, c'est après 3 ans que j'ai choisi de me mettre à mon compte.



Mes compétences :

Linux

Logiciel libre

Microsoft Cluster

MySQL

MySQL Cluster

PostgreSQL

Heka

Riemann

Fluentd

Docker

Go

InfluxDB

Clojure

Grafana