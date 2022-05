Nicolas LANONIER

Je suis en poste actuellement dans le tourisme de loisir haut de gamme, au sein d'une agence de voyage du tour opérateur Kuoni à Paris.



Issu d’une école hôtelière, j'ai acquis par la suite un BTS Tourisme Vente et Production à Toulouse en 2006.



Plusieurs stages, CDD et CDI en hôtellerie et tourisme me permettent d’associer mes connaissances personnelles en langues étrangères (anglais et espagnol), en communication et production, à mes connaissances professionnelles en vente et marketing.



Dynamique et motivé, je développe chaque jour mon sens commercial, et pense savoir faire preuve de grandes facilités d’adaptation et de mobilité.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Evénementiel

Hôtellerie

Luxe

Marketing

Production

Sport

Tourisme

Vente

Voyage