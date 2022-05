Nicolas LANTENOIS

Bonjour à tous et à toutes,



Cela fait maintenant 11 ans que j'officie au sein des métiers de la comptabilité.



Durant celles-ci, je suis passé d'assistant d'expert-comptable à chef comptable adjoint dont plusieurs années comme comptable fournisseurs.



J'aime évoluer dans le domaine international afin de pouvoir y utiliser mon anglais courant mais aussi car c'est généralement un terrain propice à la mise en place de projets spécicfiques et transversaux.



Ma curiosité et mon implication me permettent d'évoluer dans différents domaines d'activités, car j'ai à coeur de comprendre et de matérialiser ce qui se cache derrière les chiffres et les comptes que j'utilise tous les jours.



Un des points-clés de nos métiers aujourd'hui est la sensibilisation et la formation de nos différents interlocuteurs/correspondants à ce que représente la comptabilité d'une entreprise en 2012.



Mes compétences :

RIGOUREUX

Serviable