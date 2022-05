Sandrine SAINT-MARTIN

D'un hasard du début de ma carrière, j'en ai fait une spécialité : Cela fait 20 ans que je passe d'un système à un autre , que je les améliore que je mets des procédures en place , afin d'être plus efficace, et de donner plus de valeur ajoutée à mes collaborateurs.

Désormais, je travaille directement en collaboration avec les fiscalistes, juristes et auditeurs, management pour optimiser l'ensemble de la gestion des sociétés.



Mes compétences :

SAP

Management

Comptabilité

Liasse fiscale

Reporting