Nicolas LANTER

Fort de 12 ans de responsabilités RH dans les secteurs de l'industrie et du transport/logistique, j'ai orienté mon activité vers le conseil et la formation.

Intervenant sur la région Grand Est, aussi bien en entreprise qu'au sein d'établissements d'enseignement et de formation, les missions qui me sont confiées relèvent notamment des thématiques du recrutement, de la formation, de la rémunération et de l'audit social, du SIRH, de la GPEC.

N'hésitez pas à me contacter pour étudier ensemble vos besoins et l'accompagnement que je peux vous proposer !



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Formation

gestion des temps

International

Recrutement

Transport

Management

Logistique

Accompagnement RH

Paie

Développement RH