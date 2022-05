Nicolas LATREILLE

DG, chargé de projet, directeur artistique, ux designer, webdesigner... et bien plus encore!



COMMUNICATION DIGITALE CRÉATIVE & RÉACTIVE:

conseil, design & mise en place technologique.

--

Notre expérience nous permet de proposer une offre complète & simple, notre taille humaine nous permet d’être réactif & adaptable, et notre cool-attitude nous permet de travailler dans des conditions détendus.

--

Plus d informations sur nos services en communciation digitale, rdv sur



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Création

Wordpress

Adobe Illustrator

Web

Adobe Photoshop

Création site internet

Communication

Infographie

Internet

Design

Design graphique

Graphisme

Ux design

Direction artistique

Digitalisation