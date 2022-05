Véritable professionnel de l'automobile. Depuis 17 ans, mes différents postes occupés m'ont permis d'acquérir expérience et compétences dans les domaines essentiels qui permettent l'optimisation et le développement d'un centre de profit et la gestion des équipes le composant.



Mes compétences :

Management

Conduite du changement

Automobile

Marketing

Business planning

Leadership

marketing b to b