Nicolas LAUDE

Doté d'une formation Supérieure Commerciale et fort de quatorze années d'expériences dans la vente et le loisir, la gestion et l'organisation de fonctionnement d'équipes de vente ainsi que le recrutement ont fait partie intégrante de mes attributions en tant qu'Assistant Manager, Responsable de Département ou Chargé de Ressources Humaines.

Réactif, autonome, impliqué, possédant un réel sens d'accueil et de service, je souhaite poursuivre ma carrière dans le recrutement et l'orientation professionnelle ou rester dans l'univers du commerce que je connais et maîtrise.



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft Office 2010

Esprit d'équipe

Management

Aisance relationelle

Recrutement

Vente directe

Techniques de vente

Marketing