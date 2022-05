Nicolas LAURANSOT

Diplômé de l'université de bordeaux IV, je souhaite évoluer vers les métiers de l'ingénierie d'affaires, financières ou vers le conseil financier. Pour cela, j'ai intégré en 2010 le Master Management Financier où j’ai pu développer mes connaissances en :

- Ingénierie financière (Fusions Acquisitions, Montage LBO,valorisation et évaluation d'entreprise),

- Finance,

- Gestion des risques,

- Optimisation des coûts

- Fiscalité

- Droit des sociétés et du travail

- Commercialisation de produits bancaire

- Gestion d'équipe,

- Négociation, marketing



Motivé dans tout ce que j'entreprends, je sais m'adapter rapidement à l’environnement de travail et aux responsabilités qui me seraient confiées. Travailler en équipe pour l'aboutissement d'un projet est une qualité que j'ai pu développé tout au long de mes expériences. Savoir garder une certaine autonomie sur son travail est une vertu nécessaire.



Auparavant, lors de mes précédentes études, j’ai pu m’investir dans des missions associatives en tant que trésorier et vice président en intégrant le bureau des étudiants. Je gérais le budget pour les projets (4L trophy) et les soirées ainsi que la programmation des soirées.



De plus, mon parcours universitaire est étoffé par une double formation. Je suis diplômé d’un DUT Génie Mécanique et Productique spécialisé dans le domaine industriel et automobile.



Mes compétences :

évaluation d'entreprise

valorisation d'entreprise

analyse financière

finance