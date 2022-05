MON PROFIL:

- Etudes marketing, Analyses des besoins clients, Stratégie d'innovation et de développement produit

- Management de la R&D, Roadmapping technologique, Gestion de programmes

- Development et mise sur le marché de produits innovants

- Management et conduite du changement

* Forte compétence en management transverse



MES ATOUTS:

- Organisé, Adaptable, Pragmatique, Polyvalent, Persévérant

- Novateur, Curieux, Passionné

- Forte capacité d'analyse et d'anticipation, Capacité d’écoute

- Vision globale et stratégique



MA PERSONALITE:

- Goût prononcé pour l'innovation

- Goût du challenge

- Sens de l’opportunité

- Grande indépendance d’esprit



Profil LinkedIn:

ch.linkedin.com/pub/nicolas-laval/11/49a/87



Mes compétences :

Matériaux

Innovation

Aéronautique

Conception