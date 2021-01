Wilfried SAPET

Gestion de Projets / Programmes Aéronautiques (Planification, Organisation, Plan de Management, Plan dActions, Gestion de Ressources, Analyses de Risques, Analyses Fonctionnelles, Délais, Performances, )

Gestion Contractuelle et Financière (Contrat, NDA, Respect des Engagements, Dépenses, Budget 4M€ / Financement Étatique, Crédit Impôt Recherche)

Conduite dActivités de R&T et R&D (Equipements Aéronautiques Avionnables en Matériaux Composites, Fixations Aéronautiques, Equipements Aéroportuaires)

Management Hiérarchique et Opérationnel dEquipes Multi-Métiers (R&D, Industrialisation, Prototypage, PI, Contrôle de Gestion, Achat, Qualité, ) et Multi-Sites ( > 10 personnes)

Management des Clients, Sous-Traitants, Fournisseurs, Partenaires Internationaux et Autorités Françaises (DGAC / DGA)

Reporting / Communication (COPIL Consortium, COPIL Interne et Direction Groupe)



Mes compétences :

Persévérance

Mécanique

Rigueur

Management

Gestion de Projet

Motivation

Aéronautique

Organisation

Matériaux composites

Leadership

Communication

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion administrative