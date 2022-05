Nicolas LAVERGNE

LAVERGNE Nicolas

Détenteur du permis B avec véhicule







FORMATION :



. 2012-2013 : Licence professionnelle TIAS (Techniques Industrielles en Aéronautique et Spatial) Université Paul Sabatier / COMAU France SAS site de Castres, section outils-coupants.



. 2010-2012 : BTS MAI (section de technicien supérieur Maintenant et Automatismes Industriels) lycée Maréchal Soult de Mazamet.



. 2009-2010 : BTS CPI (Conception de Produits Industriels) au lycée Louis-Rascol d’Albi et BTS MAI au lycée Maréchal Soult en fin d’année scolaire (réorientation).



. 2007-2009 : BAC STI Génie Mécanique au lycée Maréchal Soult de Mazamet

mention A-Bien.







EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :



. 2013-2015+ : CDI au sein de COMAU en tant que technicien mécanique supérieur dans le bureau recherche et développement. Conception mécanique de machines-outils UGV (3D, dimensionnement et calculs, plans, SPLM, meetings, fournisseurs).





. 2012-2013 : Alternance entre l’université Paul Sabatier et COMAU en licence professionnelle (un an).



Mission1 : TIAS option industrialisation / conception. (6 mois + deux oraux en milieu et fin de période à COMAU).

Mission2 : Comprendre et apprendre à utiliser les outils utilisés dans l’univers de l’industrie de l’UGV.

Concevoir, dimensionner des outils-coupants et leurs plans 2D en fonction d’une machine, de la pièce usinée et du client.

Dessiner les trajets d’usinage à l’aide des 3D SOLID WORKS d’une pièce projetés sur AUTOCAD des outils / Concevoir un programme d’usinage. Travailler en équipe sur les process d’industrialisation.





. 2010-2011 : Stage chez Menguy’s à Mazamet en maintenance (5 semaines).



Mission1 : Créer réseau web et électrique en équipe dans une partie récente de l’entreprise.

Mission2 : Intervenir en équipe sur des machines en pannes dans les délais qu’impose la production.

Mission3 : Créer un programme, un schéma électrique, monter une armoire électrique munie d’un automate pour automatiser des sorties de paquets de la chaîne de production pour tests.



COMPETENCES :



Conception mécanique complète de machine-outil UGV. Utilisation de logiciels de DAO, CAO (SolidWorks, Autocad, CATIA). Conception de plans d’usinage. Analyse de dimensionnement. Recherche de composants (Internet, livres constructeurs, appels fournisseurs)

.

Utilisation de logiciels de programmation d’automates (Omron, Schneider).



Usinage sur machine conventionnelle ou à commande numérique.



Habilité B2 au sein de mon lycée.



Bonne utilisation du web, logiciels de traitement de texte (Microsoft Word, Excel..).



Anglais (j’ai accueilli et vécu pendant deux mois avec un italien parlant parfaitement l’anglais).



Dynamique, communiquant, intéressé par l’expérience des professionnels.







CENTRES D’INTERÊTS :



. Sport : Badminton (9 ans de pratique), Tennis, musculation.

. Musique : Passionné de musique en général, musicien.

. Informatique : Le web, réseaux sociaux, forum etc..





