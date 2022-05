Quentin DUTHOIT

Consultant technique chez ALTEN Nord, je travaille principalement en tant qu'ingénieur en conception mécanique.



Je possède également de l'expérience en ingénieurie process et en calcul par éléments finis ce qui me donne une vision plus complète des entrants et sortants d'un bureau de conception mécanique. Il faut ajouter à celà la réalisation de projets de méthodologie de conception et calcul mécaniques.



Je ne me limite pas à un secteur d'activité particulier et souhaite profiter du panel que la région nord offre. Je maitrise d'ailleurs un nombre important d'outils CAO (Autocad, Solidworks, Catia V5/6 et NX).



Je souhaite à terme évoluer vers un poste de gestion de projet en m'appuyant sur l'expérience que je suis en train de construire.





Mes compétences :

Conception

Catia v5

SolidWorks

SolidWorks Simulation

Patran

NASTRAN

Microsoft Office

COSMOS

CATIA

Autocad

Apple iWork