Quentin DUTHOIT

Quentin, 26 ans, diplômé d'un Bac +3 Responsable de développement commercial.



Je suis créateur et gérant de la société Dipit spécialisée en hydro dipping, technique innovante permettant la personnalisation d'objets.

A la suite de mes études commerciales, j'ai souhaité tenter l'expérience de la création. Le projet a été travaillé pendant un an jusqu'à voir le jour fin 2015.



J'ai aujourd'hui l'opportunité de céder la gestion de la société pour reprendre une activité salariée qui me permettra de réaliser les nouveaux objectifs personnels et professionnels que je me suis fixé.



Au plaisir de vous rencontrer,

Q.Duthoit



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Marketing