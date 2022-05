Quentin DUTOIT

Étudiant depuis Septembre 2013 au M.A.I (Master spécialisé Achats Internationaux) de BEM (Bordeaux Ecole de Management), je suis actuellement en recherche active de stage au sein d'un département Achats avec prédilection pour les FMCG. Mobilité internationale.



Je serai diplômé de BEM - KEDGE Business School en Décembre 2014, avec un Mastère Achats Internationaux (MAI). Il est le premier programme français dédié à l'achat et est accrédité par le CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply Chain).



J'ai déménagé à Marseille afin de poursuivre mes études à Euromed Management m'offrant un double diplôme en management international. Cela m'a donné l'occasion de poursuivre mes études avec 3 semestres en Angleterre à l'Université d'Hertfordshire suivi d'un stage de 6 mois.



Je suis maintenant à la recherche d'un stage de 6 mois dans un service d'achat à partir du 1er Juillet 2014.

Idéalement, ce stage conduirait à une opportunité d'emploi et m'offrirait la possibilité de m'impliquer dans les décisions de l'entreprise à plus long terme.



Mes compétences :

Achats

French

International