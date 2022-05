Nicolas LAVOLO

Actuellement chez CAPGEMINI, je travaille pour le compte AREVA,

Membre de la cellule Build IT, mon travail consiste à définir et réaliser des solutions d'infrastructures IT qui répondent aux besoins de nos clients. Spécialisé dans les technologies Microsoft et Vmware, je travaille en pleine autonomie sur des projets orientés dans la virtualisation d’environnements.

Je supporte les équipes avant vente et contribue activement au bon déroulement des projets.



Mes compétences :

Sharepoint

Windows server

VMWare

Virtualisation

Cloud computing

Active Directory

Esx

Microsoft

Windows

Réseaux

Windows PowerShell

HP

Storage Area Network

IP